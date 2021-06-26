السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: إعطاء 1.14 مليار جرعة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، بأن أكثر من 1.14 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في الصين حتى يوم أمس الجمعة، وفقا لوكالة الأنباءالصينية "شينخوا".

إصابات كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، في تقريرها اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل 25 حالة إصابة وافدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، بينما لم يسجل أي إصابات جديدة محلية العدوى بالمرض، فضلا عن عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.

وذكرت إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي في الصين بلغت 91 ألفا و718 حالة حتى أمس الجمعة، بينها 474 حالة لا تزال تتلقى العلاج، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.
 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 
وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

بكين الصين لقاحات كورونا كورونا الصحة الوطنية الصينية الصحة العالمية

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