إعدام طن ونصف أغذية وغلق ٤٨ منشأة مخالفة بنطاق المحافظة

شنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الدكتورة إيناس مفيد عياد مدير الإدارة، وبالإشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، حملة للمرور على ١١١ قرية بنطاق المحافظة، وشن عدة حملات على ٢٥٨ منشأه غذائية بمختلف قرى المحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ٤٨ منشآة غذائية بقرى المحافظة، تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٦٠٦ كجم و١٤٠ لتر أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط ٧٨ كيلو نخالة ناعمة لوجود حشرات، بالإضافة إلى سحب ٣٠٢ عينة ألبان وأغذية مختلفة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢٥٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة طبقاً للقرارات ٩٧،٩٦ لسنة ١٩٦٧.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.