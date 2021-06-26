عبدالله النجار: مصر تحتل الريادة في مجال الدعوة بدعم الرئيس السيسي

أكد الدكتورعبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن وزير الأوقاف عالم جليل مجتهد، يقدم الجديد كل يوم للدعوة وللوطن، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف رجل حباه الله بنعمة التوفيق مبديًا إعجابه الشديد بخطب الجمعة التي يلقيها الوزير وبخواطره الدعوية.

ووصف النجار وزير الأوقاف بأنه رجل دولة يستطيع أن يفهم الواقع، وتعتبر فترة توليه الوزارة هي الفترة الذهبية بالنسبة للدعوة والدعاة ، مضيفا:" فقد عمل على أن تصل كلمة الله سليمة خالية من التشدد والتطرف والبدع والأهواء ، وخالية من تسخير الدعوة للمآرب الشخصية ".

وبين النجار أن مصر أصبحت تحتل مكان الريادة في مجال الدعوة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبحت مصر وجهة مشرفة للخطاب الديني المستنير ، وأن الناس خارج مصر يحملون كل تقدير واحترام لوزارة الأوقاف المصرية، وهو ما لمسه بنفسه في المحافل الدولية التي يشارك فيها.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقات "المجددون" ، "الخطيب المتميز" ، "والمواهب المتميزة من القراء والمبتهلين" ، اليوم السبت 26/ 6/ 2021م بأكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التقى بمديري الدعوة ومديري المتابعة بالمديريات الإقليمية اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضورالدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة ، والتباعد الاجتماعي.

وجه وزير الأوقاف الشكر والتقديرللرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه البالغ بالخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس من اهتمامه بالأئمة أمر يدعو إلى الفخر، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى صناعة عالم مفكر مهما كلفنا ذلك من الوقت والجهد، ولدينا توجيه من الرئيس بإعداد جيل من العلماء المفكرين إعدادًا غير مسبوق، خدمة لديننا ووطننا والتي تتطلب من أبناء الوزارة جميعًا أن يتميزوا بعلم لا يتوقف، وقيادة مؤمنة بالرسالة، ومظهر مشرف، سلوك منضبط.