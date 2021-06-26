دار الهالة تشارك في الدورة الـ52 لمعرض الكتاب بـ62 عنوانًا

أعلنت هالة البشبيشي، صاحبة دار الهالة للنشر والتوزيع عن مشاركتها الرسمية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بإصدارات منوَّعة وثرية ضمن 62 عنوانًا، من بينها 23 عنوانًا جديدًا.

وتوزعت العناوين بين 4 روايات في أدب الناشئة، منها 3 جديدة ضمن القائمة الفائزة بجائزة الهالة لأدب الناشئة 2020، و31 رواية موزَّعة بين العناوين التنويرية التوعوية، الواقعية السحرية، النفسية، الدراما النفسية، الدراما الاجتماعية، الأدب البوليسي وأدب السجون، أدب الرسائل، الفنتازيا والخيال العلمي. و12 عنوانًا في مجال القصص والنصوص والشعر، و8 عناوين في مجال الكتب النوعية، و7 عناوين في مجال الفنون والسينما.

ومن أبرز العناوين الصادرة عن الدار «الراعي» حنان سيلمان، «إلحاد المتقين» هيثم نبيل، «رُفات نبي» أمير حسين، «العالق في الزمن» نورهان بنت مبروك، «عقد الشيطان» محمد سيلمان & شيماء النجار، «ملنار» نهلة مجدي، «DID» باهر أحمد نصر، «خيوط ليلى» شيرين فتحي، «أكاشِك» شهيرة جلال، «في انتظار آدم» محمد جاد الله، «مذكرات رجل ضائع» ياسمين أبو أحمد، «مطعم مشاعر» شريف مصطفى كامل، «فاطمة السودا» هالة البشبيشي، «نساء على قوس قزح» خليل فاضل، «قضية اختفاء مجيدو» محمد فاروق الشاذلي، إضافة إلى «سنتيميترات إضافية» تامر عطية، «ملحمة الحراس» أحمد جبريل، «وهم» رامي أحمد، «كأن شيئا لم يكن» عبد الرحمن بومدين، «ألعاب الوحدة» أحمد غريب، «من أجل عينيك» عمرو عادل، «حتى يحين اللقاء» أمل حجازي، «زواج تحت التهديد» أحلام سعد، «فتاة الفانيليا» دينا السقا، «وحدك» أحمد علي، «ليلة مقتل الحاوي» علاء عمر، «لعنة آمل» علي أحمد حجازي، «الآتون من السماء» فادي أوطه باشي، «أبو جامع» أحمد إبراهيم إسماعيل، «حارة سر الدين الفلواتي» هشام عيد.

ومن أبرز الكتب الصادرة عن الدار، كتب الفنون والسينما: بواقع 7 عناوين منها واحد جديد بعنوان «مع صديقي سامي السلاموني» للمصور السينمائي الكبير سعيد شيمي. ومن تأليفه: «الإدراك والمتعة في صورتي السينمائية» سعيد شيمي، «أفلامي مع عاطف الطيب» سعيد شيمي. «أفلام للكبار فقط» محمد رفعت، «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بيجاد سلامة، «5 شارع أبو الفدا» فكري صالح، «فيلمين في كتاب» شريف عبد الهادي.