«دور الإعلام في تناول قضايا النساء».. ورشة عمل بجمعية المرأة بالإسكندرية

received_236703411307982



نظمت جمعية المرأة والتنمية برئاسة عايدة نور الدين، على مدار 3 أيام، ورشة عمل حول دور الإعلام في تناول قضايا النساء، بحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والمجتمع المدني بالإسكندرية والمحافظات المختلفة.



وتناولت الورشة أوجه القصور في تناول الإعلام لقضايا المرأة المختلفة وصورة المرأة في الإعلام والدراما المصرية وتأثير الإعلام علي الشارع المصري والقيادات المختلفة فيما يخص قضايا المرأة والنشر عنها.



وأكدت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، أن الإعلام يلعب دورا هاما في قضايا المرأة وخاصة مع اهتمام القياده السياسية بالمرأة والذي بات سباق في خطوات دعم المرأة على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية وهي خطوات لأول مرة تحدث أن تكون السلطه التنفيذية سابقة للمجتمع المدني.



وتحدث الكاتب الصحفي خالد الأمير، خلال محاضرة له عن دور الإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا أو الإعلام الجديد في دعم قضايا المرأة، مؤكدا ان الاعلام الإلكتروني بات هو القوة المسيطرة علي الوضع في العالم كله، وأنه يجب علي منظمات المجتمع المدني أن تتفاعل مع هذا الأمر وتستخدمه لدعم قضاياها جنبا إلى جنب مع الإعلام التقليدي، وأن تتجاوز صفحات الجمعيات عرض أنشطتها فقط وتعمل على دعم قضايا المرأة وتتبني حملاتها بنفسها حتى يكون لها تأثير كبير وإيجابي لدعم قضاياهم.



وأوضح أن الإعلام الإلكتروني يلعب دورا كبيرا في دعم قضايا المرأة، ولكن لا يزال هناك فجوة بينه وبين منظمات المجتمع المدني كما أن الأمور الإعلامية باتت رد فعل أكثر من الفعل بسبب تلك الفجوة بين المجتمع المدني والإعلام واستخدام الوسائل الحديثة.



وأكد أحمد أبوالمجد، المحامى والمدرب الحقوقي، أن قضايا المرأة باتت تحظى باهتمام كبير خلال العامين الماضيين مع دعم السلطه التنفيذية طبقا لتوجيهات القياده السياسية، كماانه يجب على الإعلام أن يلعب دور أكبر في دعم قضايا المرأة وان يكون سباق في تقديم صور غير نمطية لتلك القضايا، والعمل على أن يكون هناك حلول وليس عرض القضايا فقط، مضيفا أن هناك مكتسبات حققتها المرأة ولم يبرزها الإعلام كما ان هناك تعديلات قانونية على قانون الختان لم يتناولها الإعلام أيضا، ويجب على منظمات المجتمع المدني أن تتفاعل وتتعاطي مع الإعلام بكافة أشكالها وأنواعه.