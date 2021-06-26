السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان: لا حاجة لفرض المزيد من قيود السفر بسبب كورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: عدم وجود حاجة إلى فرض قيود إضافية على السفر من البلدان التي يوجد بها متحور "دلتا" لفيروس كورونا، موضحا: أن الحل يكمن في التعجيل بإجراءات تلقي لقاح الفيروس وليس في فرض المزيد من القيود لاسيما خلال الصيف.
وأضاف ميتسوتاكيس - في ختام قمة الاتحاد الأوروبي وفقا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم السبت: أن تقييم الخبراء يشير إلى أنه بحلول نهاية شهر أغسطس القادم سيكون متحور "دلتا" لفيروس كورونا منتشرا في جميع أرجاء القارة الأوروبية، مما يعني ضرورة التعجيل بإجراءات تلقي لقاح الفيروس.
جاء ذلك ردا على موجة من الانتقادات تلقتها اليونان من ألمانيا وفرنسا بسبب سياساتها المتساهلة لدخول الوافدين إليها من بلدان غير أوروبية يتنشر بها متحور "دلتا".

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

أثينا كورونا رئيس وزراء اليونان اليونان متحور دلتا فيروس كورونا

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