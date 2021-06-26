الشرطة الألمانية: غالبية ضحايا هجوم الطعن في فورتسبورج من النساء

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم السبت: أن غالبية ضحايا هجوم الطعن الذي وقع في مدينة فورتسبورج أمس الجمعة، من النساء.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي: إن أغلب المصابين من النساء إلى جانب القتيلات الثلاث، غير أن الشركة أوضحت أنه ليس من المعروف بعد ما إذا كان الجاني وهو صومالي24عاما تعمد استهداف النساء، وقالت إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق.

وذكرت الشرطة: أنه وفقا للوضع الحالي للتحقيقات، فإن من الممكن أن يكون الأمر مصادفة، وحسب تصريحات جهات التحقيق، فإن الشاب الصومالي طعن بدون سبب أشخاصا لا يعرفهم في قلب مدينة فورتسبورج بعد ظهر أمس ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الشخص الذي لفت الأنظار إليه في الماضي بسبب حالته النفسية، كان قد شن هجومه لدوافع إسلاماوية.

جدير بالذكر أن الشرطة الألمانية، أفادت أمس، بمقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، بينما تم القبض على منفذ العملية.

وقالت شرطة فرانكونيا السفلى عبر "تويتر": "قتل 3 أشخاص في هجوم نفذه صومالي في الـ24 من عمره، وأصيب آخرون وبعضهم إصاباتهم خطرة".

وأضافت: أن "الرجل الذي يعيش في فورتسبورج أصيب برصاص الشرطة لكن حياته ليست في خطر".

وذكرت الشرطة قبل ذلك أنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه، مرجحة أنه لم يكن له أي شريك ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.

وذكرت صحيفة "بيلد": أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة حيدت المهاجم بطلقة نارية في ساقه.

ونقلت محطة "ARD" التلفزيونية العامة عن الشرطة أنه لا توجد أي مؤشرات على دوافع إرهابية للهجوم.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجلا من أصول إفريقية يحمل سكينا بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته، ولقطات توثق عملية القبض عليه من قبل عناصر أمن.