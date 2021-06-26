«الاستثمار الأوروبي» يرصد 330 مليون يورو لتحديث شبكات الكهرباء في اليونان

وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على توفير 330 مليون يورو، بهدف دعم خطوط توزيع الطاقة والتوسع المستقبلي في استخدام الطاقة المتجددة في اليونان لمدة 20 عامًا.



وأفاد بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، بأنه جرى التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة عمل لفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى اليونان وكريستيان كيتيل تومسن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن اليونان وآلان جودارد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي والتي استمرت لمدة ثلاث أيام.



وأوضح البيان: أن التمويل الجديد يدعم بناء 6600 كيلومتر من خطوط الكهرباء الجديدة وتحسين 7600 كيلومتر من شبكة التوزيع الحالية عبر كل من البر الرئيسي اليوناني والجزر، بالإضافة إلى نشر عدادات ذكية ومتطورة لتمكين إدارة أفضل لإمدادات الطاقة.



وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم أكثر من 4.3 مليار يورو للاستثمار في الطاقة في اليونان على مدى العقد الماضي، وشمل ذلك تحسين الاتصالات بالجزر اليونانية وتسخير الطاقة المتجددة، وتسريع الاستثمار في كفاءة الطاقة.

وفي وقت سابق .. سجل اقتصاد اليونان نموا بنسبة 4,4 % في الفصل الأول من العام، رغم تدابير الإغلاق المرتبطة بالحد من فيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات أولية الجمعة.



وذكرت وكالة الإحصاء إيلستات أن الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعا على أساس شهري، مدعوما بصادرات الخدمات وتراجع طفيف في طلب المستهلك.

وبالمقارنة على أساس سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 2,3 % .

بعد فرض الإغلاق في نوفمبر، بدأت اليونان بإلغاء القيود على التنقل والأنشطة التجارية في مارس، بدءا بالمواقع الأثرية.

وتراجع الانتاج الوطني بنسبة 8,2 % من 2020 في وقت سدد الوباء ضربة لقطاع السفر الدولي، أحد مصادر الدخل الرئيسية لليونان.



وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن يسجل الاقتصاد اليوناني نموا بنسبة 2,3 % هذا العام، وصولا إلى 5,4 % في 2022.

وقدرت المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الاقتصاد في اليونان هذا العام 4,1 % ، و6,1 % في 2022.