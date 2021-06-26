السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على رئيس حي عين شمس

رئيس حي عين شمس
رئيس حي عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس 4 أشخاص في التعدى على رئيس حى عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من اللواء دكتور اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى" فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بإستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين "جارى ضبطهما".

 

وذلك لقيام المجنى عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفى سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقى المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالى، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات رئيس حي عين شمس التعدي على رئيس حي عين شمس حبس 4 أشخاص جنح مدينة نصر

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وائل لطفي

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