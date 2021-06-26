محافظ مطروح يكرم وزيرة التضامن تقديرا لدورها الاجتماعى

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، تقديرا لدورها الرائد فى إنشاء الوزارة ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لخدمة أبناء المحافظة، والذي يقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وكذلك دور الوزيرة الرائد فى العمل الاجتماعىُ والمشروعات التنموية على ارض مطروح.

وأهدى المحافظ وزيرة التضامن الاجتماعي، درع المحافظة تقديراً لها.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتورة نيفين القباج، واللواء خالد شعيب، أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ أرواح"، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن.

وأكدت القباج أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، ما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركز علاجي في (7) محافظات إلي (27) مركز علاجي في "17" محافظة ، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025 - والتي وافق رئيس الجمهورية "مبدئياً" على رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية).