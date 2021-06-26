السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 سيارات إسعاف جديدة تدخل الخدمة في دمياط

5 سيارات إسعاف
5 سيارات إسعاف

أعلن الدكتور هيثم فرج المشد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط، عن ضم 5 سيارات إسعاف جديدة حديثة متطورة ومجهزة بأعلى الإمكانيات وأحدث أنظمة العناية المركزة لهيئة الإسعاف المصرية بدمياط.

وأكد الدكتور هيثم المشد أن هذه السيارات تعد إضافة جديدة لأسطول هيئة الإسعاف بدمياط والذى يضم عدد 85 سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وذلك لتوفير خدمة متميزة لأبناء محافظة دمياط.

وكشف الدكتور المشد أن السيارات الخمسة التى تسلمناها اليوم تعد الزيادة الثانية خلال الستة أشهر الماضية بإجمالى 13سيارة لهذا العام. 

 

وكانت قد أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة" حيّنا " وذلك خلال فعاليات المؤتمر المُنعقد  بحضور ميخال هرارى نائب مدير التعاون الدولى بالسفارة السويسرية بالقاهرة، وعدد من ممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية و القطاعات الخدمية و الإدارات المعنية بالمحافظة .

وتعليقًا على هذا البروتوكول، أعلنت "محافظ دمياط" عن إنطلاق ذلك المشروع بالمحافظة، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat و بتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية، منوهة الى أنه تم اختيار دمياط كمحافظة ثانية لتنفيذ هذا المشروع، الذى يستهدف إعادة إدارة الأراضى وترتيبها مما يحقق عائدًا تشاركيًا على الأهالى والإدارة المحلية، والحد من النمو والزحف العشوائى غير المخطط، وتحقيق عائد تنموى و استثمارى وتبادل الخبرات، وكذا بناء القدرات ودعم الإصلاح لبرامج المالية العامة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية لدعم المخطط التفصيلى للمناطق ودعم البنية الأساسية بها، وكذلك تعزيز الموارد المحلية و إدارتها بشكل اكثر كفاءة.

وأكدت "المحافظ" أنه تم دراسة المنهجية والقواعد الخاصة بالتنفيذ بعد رصد الوضع الراهن، مشيرة إلى أنه وبموجب ذلك البروتوكول سيتم البدء بمنطقة الشعراء بمدينة دمياط بإجمالى مساحة ٢٠٠ فدان. 

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وائل لطفي

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