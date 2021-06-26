السبت 26 يونيو 2021
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محافظات

غدًا.. «لقاء الشعراء» صالون ثقافى جديد فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

مهندس كريم عزت
مهندس كريم عزت

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت صالون الثقافى جديد بعنوان "لقاء الشعراء" بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية، وذلك غدا الأحد فى الساعة السادسة مساءً.


ويستضيف الصالون المهندس الشاعر محمود الفحام، الشاعر والشهيد الحي  سعيد الصباغ، الشاعر محمود رشدى، وسيذاع اللقاء من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

 

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الصالون الثقافى من أنجح الفاعليات التى تم تنظيمها مؤخرا والذى يستضيف نجوم الثقافة والفن فى عروس البحر المتوسط.

واضاف إنه طبقا لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية سيتم اذاعه اللقاء عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

 

وكانت قد انطلقت أولى لقاءات الصالون الثقافى بنقابة المهندسين بالإسكندرية، في ديسمبر الماضي، من خلال اللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت بداخل نقابة المهندسين برئاسة الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه تم إطلاق صالون المهندسين الثقافى 28 ديسمبر2020 والذى سيستضيف نخبه من المثقفين والمفكرين والفنانين مرة شهريا ليكون نافذه ثقافية تهتم بطرح كل ما يخص العاصمة الثانية وطبيعتها الحضارية الكوزموبوليتانية ، إلى جانب تناول رحلة رموز المبدعين ، ومناقشة أهم الأحداث الجارية من منظور متخصص بهدف إفادة وإثراء الرأى العام.

واضاف « عزت» أن الصالون متاح لكافة المهندسين لمشاركة المعلومات والأفكار وطرحها أثناء اللقاء ولكن الحضور بأسبقية الحجز نظرا للإجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظا على سلامة المهندسين، موضحاً أن اللقاء سيتم بثه من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والقناه الرسمية النقابة على اليوتيوب.

الإسكندرية نقابة المهندسين موقع التواصل الاجتماعي الاحتفال بالعيد القومي صالون ثقافي

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