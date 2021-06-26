السبت 26 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 في مصر

امتحانات
امتحانات

يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي خلال هذه الفترة امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية الثالثة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي الموافق 21 يونيو وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ الشهر المقبل امتحانات الثانوية العامة 2021 في مصر النهائية، حيث تم إعلان الجداول من قبل وزير التربية والتعليم للشعبتين الأدبية والعلمية بقسميها الرياضة والعلوم كما تنظم مدارس المكفوفين والمتفوقين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 في مصر

أكد وزير التربية والتعليم أنه جارٍ الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة 2021 في مصر مع اتخاذ تدابير والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، من أجل حماية المعلمين والطلاب من الإصابة، حيث نبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي 2021 على ضرورة متابعة منصات وزارة التربية والتعليم المتوفرة في الفترة القليلة الباقية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 في مصر يوم السبت 10 يوليو المقبل للشعبة العلمية من الصف الثالث الثانوي ويوم 11 يوليو للشعبة الأدبية و تختلف الايام حسب كل شعبة، وجاء عيد الأضحى 2021 في منتصف أيام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 حيث لا تعطي الدولة إجازة للعاملين ومنهم المعلمين بداية من الإثنين 19 يوليو وقفة عيد الأضحى وحتى الجمعة 23 يوليو رابع ايام عيد الاضحى 2021 على ان يتم استئناف الامتحانات بعدها مما يعطي فرصة لطلاب الثانوية العامة 2021 في مصر في مراجعة المواد.

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 النهائية التي لا تضاف للمجموع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وآليات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد (التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب مدارس المتفوقين (STEM) وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارًا من يوم السبت 2021/7/3.

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وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة الامتحانات على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

امتحانات الثانوية العامة 2021 الصف الثالث الثانوي وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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