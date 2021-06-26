السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة الأزبكية تأمر بحبس 11 شخصًا خطفوا تاجرًا ونجله

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الأزبكية حبس 11 شخصا خطفوا تاجرا ونجله بمنطقة الأزبكية ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية مفاده تلقيه بلاغا من حارس أحد العقارات الكائن بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية ونجله وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على إستقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.

ودلت تحريات النقيب عمر مسلم معاون المباحث التحريات علي تحديد السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصا، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليهما، وبحوزتهم (السيارتان المستخدمتان في ارتكاب الواقعة- إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالى لصالح متهم آخر منهم)، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر اثنان من المتهمين بسابقة قيام المجني عليه الأول بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس.

وفي وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغا ماليا وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه، وفي تاريخ الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقى المبلغ المستولى عليه قام بالاتفاق معهما بإصطحابهما لمحل سكن المجنى عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فإختمر في ذهنهما فكرة اختطاف المجنى عليه وإجباره على دفع المبلغ المالى قيمة الملابس المستولى عليها، وفى سبيل ذلك استعانا بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجنى عليه واصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجنى عليه "كدمات وسحجات بالجسم"، وإجبارهما على إستقلال السيارتين قيادة إثنين من المتهمين وتوجهوا إلى محل سكن اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجنى عليهما بالإبلاغ قام وباقى المتهمين باصطحاب المجني عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف وديًا إلا أنه قام بالإبلاغ، وبسؤال المجنى عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين واتهموهم بخطفهم واحتجازهم والتعدى عليهما بالضرب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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