«الشعب الجمهوري» بالفيوم يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

نظمت أمانة مركز إطسا بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم، مساء أمس الجمعة، احتفالية كبرى، بنقابة المعلمين بالمركز، لتكريم 21 طالب من أوائل الشهادة الاعدادية و13 مدير مدرسة بمركز إطسا، وذلك بحضور أمانة الفيوم، ومراد العمدة، الأمين العام للحزب بالمحافظة، وفراج عاشور، الأمين المساعد العام بالمحافظة، وعضو هيئة المكتب، وأمانة مركز إطسا، وأعضاء هيئة المكتب.

وأعرب فراج عاشور، عن سعادته بإقامة تلك الاحتفالية وقيامه بتكريم الطلاب الأوائل، كون التعليم هو العامل الأساسي في تقدم الشعوب، بالإضافة إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وعدم ادخار أي جهد لدعم الطلاب وتطوير قدراتهم، وأيضاً تكريم مديري المدارس اعترافًا بدورهم في إدارة مؤسساتهم التعليمية بنجاح.

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الشعب الجمهوري يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية