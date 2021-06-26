السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى

حوادث

مصدر أمني ينفي تورط أفراد شرطة ومسئولين في التنقيب عن الآثار مع «نائب العفاريت»

القبض علي علاء حسانين
القبض علي علاء حسانين

نفى مصدر أمني وجود أي مسئولين أو أفراد شرطة متهمين أو متورطين أو مضبوطين في واقعة اتهام النائب السابق علاء حسانين وآخرين، في التنقيب عن الآثار والاتجار بها داخل منزل بمنطقة الزهراء في مصر القديمة.

وأكد المصدر أنهم تلقوا إخطارًا بالتنقيب عن الأثار في منزل البرلماني السابق وبالتوجه تم ضبطه و16 متهمًا أخرين ينقبون عن الآثار، وتبين أنهم كونوا تشكيل عصابيًا للتنقيب عن الآثار على مستوى الجمهورية، وأن زعيم التشكيل يستخدم الدجل والشعوذة لاستخراج القطع الأثرية من باطن الأرض وتجميعها للاتجار بها.

وتبين أن علاء حسانين هو الذي تزعم التشكيل العصابي عقب إيهام ضحاياه بقدرته على تسخير الجان لاستخراج القطع الأثرية، وأنه أثناء تنقيبهم عن الآثار في أحد المنازل بمنطقة الزهراء بمصر القديمة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا وتم التوجه إلى مكان البلاغ وضبطهم متلبسين بحيازة القطع الأثرية.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين كونوا 4 حفر داخل المنزل في منطقة الزهراء بعمق كبير يصل إلى 6 أمتار ونصف المتر.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة الآثار المبدئي الذي كشف عن نوعية 201 قطعة أثرية التي تضمنت تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، 1 تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.

بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني، وإبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، 1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجًا لأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أوانٍ صغيرة من المرمر.

وأوضحت التحقيقات أنه وجد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، 3 موازيين من البازلت، 3 مكاحل من المرمر، 1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب.

وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب وهي: (كمية من الأحبال، كابل كهرباء و4 مولدات كهرباء، و5 شنيور دقاق، و4 حفر بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر وعمق كبير، و15 كوريك، 12 فأسًا، 3 أزمات حديدية بمقبض خشب، 9 مطارق، 3 مطارق كبيرة، 11 مسمارًا حديديًا و15 أجنة حديدية، و8 مطارق).

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم و16 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

مصدر أمني نائب العفاريت التنقيب عن الآثار أفراد شرطة مسئولين مصر القديمة

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