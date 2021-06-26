السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة الثانية لتحصين 111 ألف رأس ماشية بأسيوط

تحصين 111 ألف رأس
تحصين 111 ألف رأس ماشية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2021 لتحصين الماشية والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك ابتداء من اليوم السبت لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة.


وتستهدف 111 ألف رأس ماشية و46 ألف رأس أغنام، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.


وأكد على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.


وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.


وناشد المحافظ جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي موجهًا بتكثيف أعمال لجان الإرشاد البيطري لتوعية المواطنين ودعوتهم للاقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بما يعود بالنفع على المربيين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض لزياده انتاجيتها حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.


من جانبه أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة القومية الثانية لعام 2021 بدأت اليوم السبت بناءا على توجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتتم تحت رعاية محافظ أسيوط وتستهدف تحصين 111 ألف و 600 رأس ماشية (جاموس وابقار ) و46 ألف رأس (أغنام – ماعز) على مستوى المحافظة  وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة ووقايتها من الأمراض، مشيرًا إلى جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.

حماية اسيوط العلاج الماشية محافظ أسيوط الطب البيطري الثروة الحيوانية حمى الوادي المتصدع توعية المواطنين الحمى القلاعية اللواء عصام سعد الحملة القومية

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