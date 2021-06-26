السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: توفير كميات إضافية من الأسمدة لسد احتياجات المزارعين

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توفير كميات كبيرة من الأسمدة لسد احتياجات المزارعين، معلنا التنسيق مع المديرية الزراعية والإصلاح الزراعى بالمحافظة لتوفير كميات إضافية لتوزيعها على الجمعيات الزراعية بالقرى.


وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والأسمدة بالإضافة إلي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزياده الدخل القومي.
جاء ذلك خلال لقائه المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.


ووجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لاستجابته السريعة بناءًا على الاتصال الهاتفي بينهما وتدخله لتوفير الأسمدة للمزارعين، لافتًا إلى التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والمحافظة وذلك من أجل الدعم ومساندة المحافظة وما تحتاج إليه من خدمات، مشيرا إلى حرصه إلى على سبل الراحة للمزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة وتوفير كافة احتياجاتهم والعمل على زيادة الإنتاج.


حيث تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتوفير كميات الاسمدة المطلوبة فضلا عن التنسيق مع الاصلاح الزراعى لتوفير كميات اضافية لتوزيعها على الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية استخراج كارت الفلاح من البنك الزراعي المصرى للمزارعين الذين لم يتم إستخراج كارت فلاح لهم وأهمية التواصل مع مسئولي البنك الزراعى لتذليل أية عقبات وإبلاغ المديرية بأية مشاكل يصعب حلها وتوعية المزارعين بفوائد التحول من نظام الرى بالغمر إلى الرى الحديث والإستفادة من مبادرة البنك المركزى فى دعم هذا التحول.


وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره للجهود التي تبذلها مديرية الزراعة والمتابعة الميدانية على الحقول المنزرعة والمرور على الجمعيات ومراجعة جميع السجلات وأيضا صرف الأسمدة لوصول الأسمدة لجميع الفلاحين بجميع المراكز.

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
اسيوط محافظة وزارة الزراعة وزير الزراعة محافظ أسيوط الاصلاح الزراعي البنك المركزي الإكتفاء الذاتي مبادرة البنك المركزي اللواء عصام سعد الجمعيات الزراعية الجمعيات البنك المركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

4 توجيهات من الرئيس السيسى فى اجتماعه بـ«المجموعة الاقتصادية»

اعترافات مثيرة لـ«نائب العفاريت»: «ساعدت الزمالك.. وبتواصل مع العالم الآخر»

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة طالبة كلية الآداب إلى النيابة العامة

وزير البترول: تلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار في 2023

الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح