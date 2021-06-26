محافظ أسيوط: توفير كميات إضافية من الأسمدة لسد احتياجات المزارعين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توفير كميات كبيرة من الأسمدة لسد احتياجات المزارعين، معلنا التنسيق مع المديرية الزراعية والإصلاح الزراعى بالمحافظة لتوفير كميات إضافية لتوزيعها على الجمعيات الزراعية بالقرى.



وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والأسمدة بالإضافة إلي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزياده الدخل القومي.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.



ووجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لاستجابته السريعة بناءًا على الاتصال الهاتفي بينهما وتدخله لتوفير الأسمدة للمزارعين، لافتًا إلى التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والمحافظة وذلك من أجل الدعم ومساندة المحافظة وما تحتاج إليه من خدمات، مشيرا إلى حرصه إلى على سبل الراحة للمزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة وتوفير كافة احتياجاتهم والعمل على زيادة الإنتاج.



حيث تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتوفير كميات الاسمدة المطلوبة فضلا عن التنسيق مع الاصلاح الزراعى لتوفير كميات اضافية لتوزيعها على الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية استخراج كارت الفلاح من البنك الزراعي المصرى للمزارعين الذين لم يتم إستخراج كارت فلاح لهم وأهمية التواصل مع مسئولي البنك الزراعى لتذليل أية عقبات وإبلاغ المديرية بأية مشاكل يصعب حلها وتوعية المزارعين بفوائد التحول من نظام الرى بالغمر إلى الرى الحديث والإستفادة من مبادرة البنك المركزى فى دعم هذا التحول.



وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره للجهود التي تبذلها مديرية الزراعة والمتابعة الميدانية على الحقول المنزرعة والمرور على الجمعيات ومراجعة جميع السجلات وأيضا صرف الأسمدة لوصول الأسمدة لجميع الفلاحين بجميع المراكز.

اجتماع محافظ أسيوط