«المالية»: البنوك تصدر 600 ألف بطاقة ميزة لصرف رواتب العاملين بالدولة

حتى نهاية أبريل الماضي

كشف تقرير الإنجازات الصادر عن وزارة المالية، عن نجاح البنوك في إصدار257.492 ألف بطاقة ميزة خلال شهر أبريل 2021، و252.455 ألف بطاقة ميزة خلال مارس 2021، و149.724 ألف بطاقة خلال فبراير 2021.

وبداية من فبراير 2021 تم البدء فى مرحلة التوسع في تحويل البطاقة الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقة "ميزة"، وذلك بالتعاون مع بنوك: مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، حيث تم إصدار نحو 660 ألف بطاقة حتى نهاية أبريل 2021.

- استمرار إصدار باقي البطاقات حتى يناير 2020

وذلك بخلاف ما سبق إصداره من بطاقات خلال المرحلتين التجريبيتين الأولى والثانية، ويتم إصدار باقي البطاقات حتى نهاية يناير 2022، ولا يتم وقف البطاقات الحالية لصرف رواتب العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات ميزة.

وواصلت وزارة المالية تنفيذ البرنامج الاقتصادي فى مطلع العام المالي 2018-2019 بعد تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتولي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المسئولية، فى إشارة مهمة إلى أن السياسات والبرامج التي تمت صياغتها فى إطار رؤية مصر 2030، لا بد أن تستكمل حتى وإن تغيرت القيادات، وفقا لتقرير الإنجازات الصادر عن الوزارة.

وفي هذا الإطار تمكنت وزارة المالية من تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار سعي الوزارة إلى تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية أدائها، وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وأفضل للمتابعة والتقييم، كما يخدم المساءلة بشأن مؤشرات الأداء ومخرجات الإنفاق بما يحقق أكبر نفع للمجتمع.