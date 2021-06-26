السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 9 مقاهٍ مخالفة ومصادرة محتوياتها بالفيوم (صور)

غلق 9 مقاهي مخالفة
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالفيوم، حملة مكبرة على المقاهي والمحال التجارية والمنشآت المخالفة بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبإشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة الفيوم.


وصرح المهندس محمد حمدي رئيس حي شرق بأن الحملة استهدفت محيط كورنيش قحافه حتى بنك باركليز ، مرورا بمساكن الحادقة والنويرى علي كورنيش بحر يوسف، والتي أسفرت عن غلق 9 مقاه مخالفة وتعوق سير المارة ومصادرة جميع محتوياتها من الشيشية والكراسي وإزالة الاشغالات التي تعوق الطريق، مؤكدا علي تكثيف الحملات المكبرة خلال الفترة القادمة باستمرار لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم

غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة الفيوم
غلق مقاه بمدينة الفيوم مخالفة ومصادرة محتوياتها

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