الفنان أحمد عزمى يطلب 10 ملايين تعويضًا من شركة توريدات

لتهربها من سداد أجر إعلان أداه لها

أقام الفنان أحمد عزمي، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوريد، يطالب فيها بتعويض 10 مليون جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به بسبب تهرب الشركة من سداد مستحقاته لديها من أداء إعلان لها، واستخدامه دون علمه أو موافقته.

- تفاصيل القضية

وكشفت أوراق القضية، عن أن أحمد خيري المصري المحامي، وكيلا عن الفنان أحمد عزمي، قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية حملت رقم 885 لسنة 12 قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، يطالب فيها بالتعويض المادي والأدبي من تهرب الشركة من سداد مستحقاته لديها من أداء إعلان للعب أطفال لصالح الشركة.

وأوضحت الدعوى، أن الفنان أحمد عزمي، اتفق مع الشركة على تصميم إعلان دعائي وأن يقوم بأدائه بنفسه عبارة عن فيديو دعائي، وذلك نظير مبلغ مالي متفق عليه شفاهة، وبعد أن قام بإعداد المادة الدعائية وتسجيلها بمحتوي رقمي وقدمها للشركة لأخذ الموافقة عليه، فوجئ بقيامها بعرض الإعلان علي موقع "يوتيوب"، دون أخذ موافقة منه، ودون أداء حقوقه عن الإعلان الدعائي بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية.

- عقوبات جرائم قانون الملكية الفكرية

وحدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق.

وتشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد فى الداخل لمنصف فى الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمى طبقا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

وكذلك الجرائم المعاقب عليها أيضا الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أي حق أدبى أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.