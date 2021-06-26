السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة طالبة كلية الآداب إلى النيابة العامة

طالبة كلية الآداب
طالبة كلية الآداب

قرر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، إحالة شكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مدة الامتحان إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وأهاب رئيس الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.

وقالت حبيبة طارق بطلة واقعة التنمر بكلية الآداب جامعة طنطا، إنها ستنتظر نتيجة التحقيقات التى ستجريها الجامعة غدا، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى.

وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور"، أن والدها سيقوم بمرافقتها أثناء أداء الامتحان غدا وسيقدم شكوى إلى الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب بناءا على مكالمة بينها وبين العميد، مشيرة إلى أنها تعرف جميع المراقبين أبطال الواقعة جيدا.

رئيس جامعة طنطا يحيل واقعة طالبة كلية الأداب إلى النيابة

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