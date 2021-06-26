محافظ المنوفية يتابع رفع تراكمات الهدم بأرض «المحلج»

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال رفع تراكمات نواتج الهدم بأرض المحلج بشبين الكوم ونقلها الي المدفن الصحي بكفر داود بالسادات تمهيداً للبدء في إنشاء مول تجاري على أعلى مستوى، مما يساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة وبما يحقق الارتقاء بمستوى المنطقة ويعود بالنفع العام على موارد المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم ، وذلك مع قرب إنتهاء العام المالي الحالي حرصاً على ميزانية المحافظة والوقوف على الأعمال التي تم إنجازها خلال العام الحالي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، والمستشار الهندسي ، منسق حياة كريمة ، مدير مديرية الطرق ، مدير مشروع وحدة الرصف ، ورؤساء أحياء شرق وغرب.



كما تابع محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع عاصم حما بنطاق حي شرق بطول 1400 م والمتضمن توسعة الشارع وتركيب ( بلدورات ، بلاط إنترلوك ، دهانات الأرصفة ورصف ) ، حيث تابع أعمال وضع الطبقة النهائية للرصف بالشارع وقد أبدي المحافظ إعجابه بمستوي جودة الأعمال ونسب التنفيذ ، موجهاً مدير مشروع وحدة الرصف بصرف مكافأة مالية للعاملين بالمشروع تقديراً لجهودهم ، وشراء معدة ( هراس كاوتش ) للإرتقاء بمستوي وحدة الرصف المملوكة للمحافظة والتمكن من منافسة لشركات الأخري المنفذة لأعمال الرصف .



كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائري الجديد بحي غرب بداية من شارع جمال عبد الناصر مروراً بمزلقان العبد إنتهاءً بطريق منوف الجديد ، ووجه الشركة المنفذة بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك ، كما وجه رئيس حي غرب بضرورة إستمرار تشغيل السيارة المكنسية بالطريق ومتابعة أعمالها بالفترات الصباحية والمسائية لرفع كافة الأتربة علي الجانبين لكونه طريق هام وحيوي .



وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال توسعة الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع دنشواي بحي غرب ، حيث تتضمن الأعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات ورصف ، وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتي العزبة الغربية وقبلي بحي غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية ، مشدداً علي القائمين بالأعمال بضروة الالتزام بالإشتراطات والمعايير الفنية ومراعاة ربط الشوارع الجانبية بمستوي الشارع الرئيسي من حيث الرصف .



كما تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل العاصمة بطريق شبراباص ، حيث تابع أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والتجهيزات النهائية لتركيب الأعمدة الإنارة الديكورية بالشارع ، وكذا تفقد أعمال التطوير بشارع إسكاروس ( أعمال إنارة ) ، موجهاً الشركة المنفذة بضرورة رفع كافة نواتج أعمال التطوير ونظافة الشارع قبل يوم الثلاثاء القادم حفاظاً علي المظهر الحضاري ، وموجهاً رئيس الحي بمتابعة الدورية للطريق حفاظاً علي أعمال التطوير .



وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة شارع غزل شبين الكوم ، حيث جاري تنفيذ أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والأعمدة الديكورية والفواصل المضيئة بين البلدورات بالشارع ، مشدداً بإزالة التعدي الواقع بطريق إمتداد شارع صبري أبو علم والتأكيد علي إزالة أية تعديات تعوق أعمال التطوير بالشارع ، موجهاً بإعداد تصور لتطوير ميدان أمام مصنع الغزل ، كما شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير أمام مستشفي شبين الكوم التعليمي ، ووجه بوضع لمسات جمالية للإرتقاء بالمنطقة المحيطة بالمستشفي .



وأكد محافظ المنوفية استمرار جوالته الميدانية بنطاق المحافظة، مؤكداً أننا مستمرون في أعمال التطوير بكافة القطاعات المختلفة، مناشدا الأهالي بضرورة الحفاظ علي اعمال التطوير التي تتم على أرض الواقع والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام .