السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفنانة الفرنسية ماشا مريل فى زيارة لـ معبد أبو سمبل (صور)

ماشا مريل تزور معبد
ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل

زارت الفنانة الفرنسية ماشا ميريل صباح اليوم معبد أبو سمبل على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة. 

وقالت ميريل إن حلمها تحقق بزيارة المعبد، حيث أنها قرات الكثير عن معبد أبو سمبل وعن تاريخ الملك رمسيس الثاني.

وعبرت ميريل عن إعجابها بحضارة مصر القديمة التي أبهرت العالم أجمع.

وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوراها الفني في بداية الستينيات من القرن العشرين، وتعتبر واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورا رئيسيا في فيلمه "السيدة المتزوجة" أو "امرأة متزوجة" سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية.

من جانبها، عبرت النجمة الفرنسية في رسالة لإدارة المهرجان عن سعادتها بالتكريم في مدينة أسوان، مؤكدة أنها لا تنسى زيارتها الأولى لمصر في بداية مشوارها مع شركة يونيفرانس، ولقائها مع الفنانة المبيرة الراحلة فاتن حمامة التي إستقبلت الوفد الفرنسي، ووصفتها مريل بـ"نجمة كبيرة وامرأة مبهجة". 

ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل
ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل
ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل
ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل
ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل
ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل مهرجان اسوان الدراما التليفزيونية نجوي نجار المخرجين الكبار مهرجان أسوان الدولي اسوان الدو

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