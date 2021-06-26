السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس هيئة قناة السويس يشارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي غدا

أسامة ربيع
أسامة ربيع

يشارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس غدًا في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمتابعة المشروعات القومية، وآفاق تنمية محور قناة السويس عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب.

وقال اللواء أحمد العوضي رئيس  لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات لـ«الدستور» إن الاجتماع سيتضمن التعرف على الدروس المستفادة من حادث جنوح السفينة «إيفرجيفن» وسبل تجنب جنوح السفن بالمجرى الملاحي الأهم عالميًا، والإجراءات التى اتخذتها هيئة القناة في الحيلولة دون وقوع حوادث من هذا القبيل، مشددًا على أن الاجتماع سيناقش كذلك المشروعات التي ستنفذ بالقناة من توسعة أو محاولات لإيجاد حلول بديلة في حالة وقوع  حوادث بالقناة حتى لا يتكرر انسداد القناة، باعتبار أن سهوة واستمرار عمل القناة قضية أمن قومي مصري وعالمي فأي تعطل في حركة القناة يؤثر على حركة التجارة العالمية.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية أن تقوم القناة بشراء المعدات الخاصة بالإنقاذ والتكريك بحيث يكون هناك استعداد لأي طارئ قد يحدث وتقليل فرص تعطل القناة، كما سيتطرق النقاش لبحث  قضية تعويضات جنوح السفينة «إيفرجيفن» والتمسك  بحق مصر القانوني عما تسببته به السفينة من أضرار للقناة.
 

اللواء أحمد العوضي هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جنوح السفن تعويضات مشاريع جديدة بقناة السويس

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