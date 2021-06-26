وزيرة التضامن ترتدي زى المرأة بمطروح وتلتقي بعدد من العارضين

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدد من عارضي المنتجات الغذائية والتراثية التى تشتهر بيها محافظة مرسى مطروح، حيث حرصت الوزيرة على التقاط الصور التذكارية مع العارضين، كما أنها ارتدت الزى الذى تشتهر به المحافظة.

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبني وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات ،حيث يقام المجمع علي مساحة ١٠٦٦ مترًا مربعًا ، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل ، كما شاهدت فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة .

وكرمت الوزيرة المتعافين من تعاطى المخدرات ، كما تفقدت الوزيرة برفقه المحافظ المركز ،حيث يتضمن ملعب كرة قدم خماسي وصالة للألعاب الرياضية وورش تدريب مهني ومجمع فنون ومكتبة وقاعة حاسب آلي وهي مكونات تجعل هذا المركز العلاجي يضاهي المراكز الدولية العاملة في هذا المجال.

ووجهت الوزير الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح على دعمه المستمر لهذا المركز وزياراته التفقدية المستمرة للوقوف علي خدماته المقدمة لمرضي الإدمان، كذلك الشكر لأعضاء مجلس النواب المشاركين ودعتهم الوزيرة لمزيد من الدعم والترويج لخدمات المركز بين المواطنين.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين" بالكيلو "٧"، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها ،وملحق بها ١٧ ابنا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلي ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات.

نيفين القباج