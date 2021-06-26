السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن ترتدي زى المرأة بمطروح وتلتقي بعدد من العارضين

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدد من عارضي المنتجات الغذائية والتراثية التى تشتهر بيها محافظة مرسى مطروح، حيث حرصت الوزيرة على التقاط الصور التذكارية مع العارضين، كما أنها ارتدت الزى الذى تشتهر به المحافظة. 

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبني وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات ،حيث يقام المجمع علي مساحة ١٠٦٦ مترًا مربعًا ، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل ، كما شاهدت فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور  عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة .

وكرمت الوزيرة المتعافين من تعاطى المخدرات ، كما تفقدت الوزيرة برفقه المحافظ المركز ،حيث يتضمن  ملعب كرة قدم خماسي وصالة للألعاب الرياضية وورش تدريب مهني ومجمع فنون ومكتبة وقاعة حاسب آلي وهي مكونات تجعل هذا المركز العلاجي يضاهي المراكز الدولية العاملة في هذا المجال.

ووجهت الوزير الشكر والتقدير للواء خالد شعيب  محافظ مرسي مطروح على  دعمه المستمر لهذا المركز وزياراته التفقدية المستمرة للوقوف علي خدماته المقدمة لمرضي الإدمان، كذلك الشكر لأعضاء مجلس النواب المشاركين  ودعتهم الوزيرة  لمزيد من الدعم والترويج لخدمات المركز بين المواطنين.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين" بالكيلو "٧"، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها ،وملحق بها ١٧ ابنا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلي ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات.

نيفين القباج
نيفين القباج

نيفين القباج
نيفين القباج
وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة مطروح مكافحة المخدرات محافظ مرسى مطروح تعاطي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

وزير البترول: تلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار في 2023

بحث عن الوئام والمصالح المشتركة.. تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

بيراميدز يخطف لاعب الزمالك

وزير الزراعة: نستورد 50% من القمح ونحقق 58% من استهلاك اللحوم

الزفاف قريبًا.. مفاجآت يكشف عنها محمد فراج وبسنت شوقى حول زواجهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح