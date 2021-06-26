«جراح الروح» رواية جديدة لـ محمود الورواري بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

صدرت حديثا عن منشورات «ضفاف»، ومنشورات «الاختلاف»، بالتعاون مع بيت الحكمة للثقافة، أحدث مؤلفات الكاتب والروائي والإعلامي محمود الورواري، رواية جديدة تحت عنوان "جراح الروح.. حكاية الأبناء"، وذلك بالتزامن مع افتتاح الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومما جاء على غلاف الرواية الخلفي: "جراح الروح" استكمالا لرصد حركة الأنفس المتعبة لجيل ما بعد أحداث الربيع العربي 2011، وهي امتداد لرواية سابقة بعنوان "حالة سقوط" تتبعت تشظي جيل امتد من منتصف الثمانينيات حتى ما بعد احتلال العراق 2003، وكما تحطمت أحلام الآباء أسفل سطوة الأنظمة السياسية فإن أحلام الأبناء أحرقتها نيران التنظيمات الإسلامية المتشددة بعد 2011، يعود البطل إلى القاهرة لينهي غربة امتدت لخمسة وعشرين عاما، هناك يلتقي أبناء أصدقائه الذين كانوا أبطال حكاية الآباء في رواية "حالة سقوط" يبدأ في رصد حياتهم عبر تصاعد درامي سلس ومتماسك يجعلك جزءا من سخونة هذه الأحداث في لغة تخاطب الروح أكثر.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "في المستشفى ارتاح "مالك" على سرير وأنت على سرير مقابل، وبينكما الضابط بعد أن فتح دفاتره وراح يسجل اعترافات مالك بالقتل: نعم قتلت أحمد الشافعي لأنه هو الذي قتل صديقي أنس ابن الشيخ العرابي.

ابتسم للعبة الأسماء، وأنت ترى الأئمة الكبار يتصارعون أمام عينيك "مالك يقتل الشافعي لأن الشافعي قتل أنس".

يشار إلى أن محمود الوروارى كاتب وروائي وإعلامي، صدر له العديد من الكتب، منها روايات "حالة سقوط"، "اجتياح"، و"اختزال في المسافة والسفر"، رواية "مدد"٬ رواية "خريف البلد الكبير"٬ فضلا عن مسرحية "الخفافيش"، ومسرحية "وجع الأمكنة"، كتاب "سلفيو مصر" كما قدم برامج مختلفة على عدد من الفضائيات.

كما صدر لمحمود الورواري أيضا عن الدار المصرية اللبنانية العام الماضي 2020 كتابه "أهل العقل.. حوارات مع قادة الفكر الأصولي والتنويري"، ويحوي مقابلات شخصية مع العديد من قادة الفكر الإسلامي مثل الدكتور شوقي علام مفتي مصر، والشيخ حمدة سعيد مفتي تونس، والدكتور علي جمعة، وآخرين، عبر أربعة فصول تتوزع بين مقابلات تليفزيونية أجراها محمود الورواري خلال عمله الإعلامي، أولها: الخطاب الديني.. بين التجميد والتجديد، وثانيها: الفكر الديني بين المعاصرة والتحديث، وثالثها: المرأة المفكرة والقضايا الدينية والاجتماعية والثقافية، ورابع هذه الأسئلة والفصول هو: أفغانستان والمجاهدون العرب.