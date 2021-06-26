التفاصيل الكاملة لاتهام الطفلة «ياسمين» بقتل جارها في الشرقية

«لعب العيال قلب بجريمة قتل ».. هنا تسبب لعب الأطفال في قتل روح طيبة وإنهاء حياة طفل ولكن المتهم لم يكن أكبر منه ولكنها طفلة كانت تلهو معه أعلى سطح العقار ولكنها بسبب صغرها لم تعلم أنها عندما تقفز عليه عدة مرات ستقتله، وذلك في مركز بلبيس، في محافظة الشرقية.

وتبين أن الطفلة كانت تلهو معه وعندما سقط على الأرض بدأت تقفز عليه عدة مرات، وعقب ذلك وجدته فاقد النطق، فغطت جسمه بالكراميب وخافت أن تخبر أحد وجاء في مناظرة النيابة عن أن الجثة لطفل في العامين والنصف متوفي أعلي سطح عقار منزل جيران أسرته ومغطي بمجموعة من الملابس القديمة والكراكيب، وتبين وجود كدمات في جسمه.

وتبين من تحريات فريق البحث قيام طفلة الجيران صديقة الطفل المقتول بإرتكاب الواقعة خلال لهوهم سويا أعلي سطح العقار وخلال لهوهم توفي وقامت بإخبار والدتها ووالدها والذين أخفو الخبر وتم ضبطهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل "عوض م" عامين ونصف مقيم بعزبة النشو التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس والعثور على جثته في وقت لاحق ملقاه أعلي سطح جيران أسرته. اتهامات أسرة المجني عليه واتهمت أسرة الطفل كلا من "عبدالفتاح.أ" 65 سنة، وابنه "محمد" 37 سنة و"عزيزة.ع" 42 سنة و"ع.ع" والطفلة "ياسمين.ع" 11 سنة، الطفل "معاذ" 4 سنوات.

أقوال الأسرة

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطفل المتوفي في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة "ياسمين" ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.

القبض على المتهمين

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات وتم تحرير محضرا بالواقعة،

وتم التحفظ علي جثة الطفل بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

قرارات النيابة وأمرت النيابة تسليمها الي أحد أهليتها لحين ورود تقرير الطب الشرعي وبيان سبب الوفاه كما أمرت النيابة بحبس والديها 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

وإستدعاء 4 من جيران أسرة الطفل عقب إتهامهم بقتله.