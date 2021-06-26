محكمة مدينة نصر تستجوب متهم بالتعدى على رئيس حى عين شمس

استجوب المستشار أيمن عبدالمغني، رئيس محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، متهما جديدا في واقعة التعدي علي رئيس حي عين شمس، خلال نظر تجديد حبسه على ذمة القضية، وأنكر المتهم الاشتراك في الواقعة.

وقال المتهم: "أنا كنت في العربية اللي تم استخدامها في التعدي على رئيس الحي، لكن لم أشترك مع المتهمين في ضرب المجني عليه".

وعقب الانتهاء من استجواب المتهم قرر رئيس المحكمة تجديد حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات،

واستمعت النيابة لأقوال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، والذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، ما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرفهم وعددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من “رئيس أحد الأحياء بالقاهرة” بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم الرئيسي وهو سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق توكتوك مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين جار ضبطهما، لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.