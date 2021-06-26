السكة الحديد: تعديل وإيقاف 9 قطارات بالوجه البحري بعربات مميزة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل ٩ قطارات بخط الوجه البحري اليوم وذلك عقب تعديل تركيبهم وتشغيل خدمة جديدة وإيقاف مؤقت لبعض القطارات بالوجه القبلي.

واوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسينالخدمة المقدمة لجمهور الركاب والعمل علي سرعة الإنتهاء من مشروعات التطويروزيادة عوامل الأمان قررت الهيئة الآتي.

تعديل تركيب بعض القطارات علي خطوط (طنطا / المنصورة ، ، منوف / طنطا ، طنطا / ميت غمر ، السنطة/ محلة روح ) لعربات محسنةعلي بعض الخطوط وعربات مميزة علي أخري وذلك إعتبارا من اليوم 26/6/2021.

"خط طنطا / المنصورة"

اعتبارا من اليوم يتم تعديل تركيب قطاري 49 / 44 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

"خط منوف / طنطا"

اعتبارا من اليوم يتم تعديل تركيب قطاري 347 / 560 ركاب منوف / طنطا والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفسمواعيدهم الحالية.

"خط طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح"

اعتبارا من اليوم يتم تعديل تركيب قطارات337/ 350/4350/351/ 352 ركاب طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح والعكس لعربات مميزةبعدد 6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق الفوري بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر، ما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب دون تذاكر بالمحطة، وعدم نظافة المحطة، كما وجّه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.