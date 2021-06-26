مُنع من إحياء الحفلات.. القصة الكاملة لأزمة حفلة حمو بيكا في الساحل

تصدر “حمو بيكا” منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد منعه من الغناء بسبب حفل الساحل الشمالي، والذي ضم عدد كبير من الجمهور في ظل منع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.

بدأت القصة عندما أحيا مطرب المهرجانات حمو بيكا الخميس الماضي، حفل في مارينا بحضور عدد كبير من زوار مارينا والساحل الشمالي، بالعديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الحضور.

وقدم "بيكا" العديد من الأغانى التى لاقت إعجاب الحضور فى أولى حفلات "وايت بيتش"، ومن أشهرها أغنيته الأخيرة "قمر التوك توكايه"، والتى قدمها بمشاركة المطرب عمر كمال ونور التوت وعلي ى ورة، وهي كلمات إسلام المصرى، وألحان نور التوت، وتوزيع فيجو الدخلاوة.

وكان للمهن الموسيقية رد فعل علي هذا الامر حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قراراً بوقف إصدار أي تصاريح عمل لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، ومنعه من إحياء أي حفلات غنائية في مصر، وذلك لعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.

يأتي ذلك بعد أن أحيا مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حفلًا غنائيًا أول أمس الخميس، بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، ليتحدي حمو بيكا اليوم قرارات النقابة ويحي حفل غنائي بإحدي القري السياحية بمدينة الجلالة دون الحصول علي أي تصاريح.

وكان قد نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة له، من أمام سيارته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق حمو بيكا على الصورة “الحاقد والحاسد في النار".



وتسبب مغني المهرجانات الشهير “حمو بيكا” فى حالة من الجدل بعدما نشر صورة جديدة لسيارته بعد التعديل في أحد المراكز المتخصصة، لتبدو وأنها مطلية بمعدن الذهب، معلقاُ على الصورة: "عربيتي في ثوبها الجديد..عيار 24".