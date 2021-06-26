العراق: سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، سقوط ثلاث طائرات مسيرة على منزل، فيما سقطت الرابعة على جبل، بمحافظة أربيل.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن ثلاث طائرات مسيرة سقطت فوق منزل أحد المواطنين بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة أربيل، فيما سقطت الطائرة الرابعة في جبل تارين.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، إن الإرهابيين الأجانب لن يسلموا إلى دولهم حتى يقضوا محكوميتهم في العراق.

وأكدت "العدل" العراقية أنه يتم السماح لسفراء دولهم بزيارتهم مراعاة لحقوق الإنسان.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، فى تصريحات صحفية اليوم، إن "الإرهابيين العرب والأجانب الملقى القبض عليهم وفق المادة 4 إرهاب، من النزلاء أو المسجونين لن يتم تسليمهم الى دولهم حتى يقضوا محكوميتهم على وفق القانون العراقي، فمنهم من يقضي محكوميته 15 سنة أو الحكم المؤبد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح لعيبى أن عقوبات الإعدام بحق الإرهابيين العرب والأجانب ما زالت مستأنفة لكل من يلقى القبض عليه بتهمة الإرهاب وحسب نوع الجريمة بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية يصدر مرسوم جمهوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق المشمولين.

وأشار لعيبى إلى أنه يسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وسفراء الدول بزيارة المساجين الأجانب مراعاة لحقوق الإنسان، حيث توقفت الزيارات قبل عامين بسبب جائحة كورونا.

وتابع لعيبي: "توجد لدينا أعداد كبيرة من المسجونين المتهمين بالإرهاب ومن العرب والأجانب في سجون الحكومة الاتحادية، وسجون إقليم كردستان"، مبينا أنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادهم حاليًا.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، عن وجود بوادر إيجابية تلوح في المنطقة نحو الشروع في التخفيف من الأزمات.

وأشار الكاظمى إلى أن العراق خاض تجارب مريرة طالت انعكاساتها على دول المنطقة، متابعًا "معافاة عراقنا إنما هي إسهام في معافاة عالمنا العربي واستنهاضه".