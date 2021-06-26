السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد الترجي

«تابع» القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم.. تردد تايم سبورت الأرضي

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

تنشر "الدستور" ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم حيث يرتفع البحث عن تردد تايم سبورت الارضي وموعد مباراة المارد الأحمر أمام الترجي.

موعد مباراة الاهلي والترجي في اياب دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة المارد الأحمر ضد الترجي في إياب النصف نهائي لبطولة دوري الأبطال اليوم الموافق 26-6-2021، على أن تنطلق صافرة الحكم، في تمام الساعة 9 مساءً على أرض استاد السلام في القاهرة.


تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترجي


يعد هذا اللقاء هو رقم عشرين من منافسات بطولة إفريقيا بين الفريقين (الأهلي والترجي)، حقق فيها المارد الأحمر الانتصار في سبعة مباريات، بينما تعادل المارد الأحمر مع فريق الترجي في ثمانية مباريات جمع بينهما، كما فاز فريق الترجي في أربعة مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

ترتفع مؤشرات بحث جوجل حول قائمة القنوات المفتوحة للاستمتاع بمشاهدة  بمشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري الأبطال وهي كالتالي:

 قناة CRTV من خلال القمر الصناعي Yahsat S2 E

  • التردد كالتالي: 124273 ترميز- 30000 أفقي
  • وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E
  • التردد كالتالي: 12883- ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

  • التردد كالتالي: 10804 ترميز 29000 وعمودي.
  • يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعيEutelsat 9 E
  • التردد كالتالي: 11800 ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في دولة بنين

  • يمكن المتابعة على القمر الصناعي Eutelsat 16 E
  • التردد كالتالي: 11804 ترميز 30000 أفقي.
  • يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي Eutelsat 9 E
  • التردد كالتالي: 11881 ترميز 27500، عمودي.

5- قناة Sport Klub ترددات

  • بتردد: Eutelsat 16°E- 11678 H 30000
  • يمكن متابعة القناة على Eutelsat 16°E)- 11595 H 30000)
  • التردد كالتالي:Eutelsat 16°E(- 11512 H 30000)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم: يمكن المتابعة عبر: قناة بي ان سبورت اتش دي على التردد التالي: نايل سات تردد: 11054 معدل الترميز: 27500- وايضا 2/3.

تردد تايم سبورت الأرضي

يمكن متابعة تردد تايم سبورت الأرضي timesport على شاشات التليفزيون الأرضي في أي مكان اليوم 26-6-2021 من خلال ضبط إشارة القناة كالتالي: (UHF 32).

 

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