السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تشغيل 19 قطارًا بخط «البصيلى - رشيد» والعكس بعربات «تحيا مصر»

قطار خط البصيلي
قطار خط البصيلي

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، عن بدء تشغيل عدد ١٩ قطارًا، وذلك عقب تعديل مواعيد بعض القطارات على خط البصيلى / رشيد والعكس بتركيب عدد 6 عربات بعربات محسنة "تحيا مصر" بدلا من المطورة بهدف توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب وتقديم خدمة تليق بالمواطنين.

قطار خط البصيلي 

وأضافت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القطارات لاقت ترحيبا ضخما من جمهور الركاب، وذلك بسبب رفع مستوى الخدمة.
 

قطار خط البصيلي 


 وأوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه سيتم تشغيل عدد من قطارات، هى "٧٦٠، ٧٦٣،٧٦٦، ٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨٣، ٧٦١، ٧٦٤"، وذلك على خط  البصيلى - رشيد العكس. 

كما سيتم تعديل عدد آخر من القطارات، والتي تتمثل في "٧٦٧، ٧٦٨، ٧٧١، ٧٧٨، ٧٨١، ٧٨٤، ٧٦٢، ٧٦٥، ٧٨٤".

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

قطار خط البصيلي 

وبدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق الفوري بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر، ما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب دون تذاكر بالمحطة، وعدم نظافة المحطة، كما وجّه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

ووجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب، وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة، وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة، وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك تسهيلا على المواطنين. 

السكة الحديد تشغيل خط البصيلى خط رشيد تعديل العربات عربات محسنة

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وائل لطفي

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