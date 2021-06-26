«نصاب الدقهلية» يستولى على 3 ملايين جنيه من ضحاياه باستثمارات وهمية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم، في مشروع استثماري، مقابل منحهم أرباحّا شهرية، وتحصل منهم على مبالغ مالية، وقام بالنصب عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من 3 مواطنين بمحافظة الدقهلية، بقيام أحد الأشخاص، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وتبين قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى، فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبى استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون.

وتمكن المتهم من خلال ذلك الحصول من الشاكين، على مبالغ مالية مختلفة بلغت 3 ملايين و200 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

كما أضافت التحريات، بوجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق منفصل قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي شخص والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي العقد المزور الخاص بملكية الوحدة السكنية لفحصه.

- تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارّا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بقيام عاطل بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي.

- التحريات تؤكد صحة الواقعة

وكشفت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها.