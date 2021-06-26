نرمين الفقي تتصدر التريند بعد احتفالها بعيد ميلادها.. وجمهورها: «كل سنة وأنت بخير»

احتفلت الفنان نيرمين الفقي بعيد ميلادها، وذلك بصحبة أصدقائها، حيث نشرت على حسابها الشخصي على موقع “انستجرام” عدة صور من الحفل، مما نال إعجاب متابعيها بشكل كبير وتفاعلوا معها بالتعليقات.

وكتبت نيرمين الفقي على حسابها على “انستجرام”: “صباح الخير والسعادة زي النهاردة يوم 21/6 الساعة 5 صباحا يشاء السميع العليم إني أجي للدنيا الجميلة يارب الستر والصحة والتوفيق”.

وقال الفنانة على طريقة عادل إمام، عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”: “مش النهاردة عيد ميلاي”.

وتفاعل جمهور الفنانة نرمين الفقي مع الصور التي نشرتها، بكلمات رقيقة صاحبها تهنئة بعيد ميلادها.

وقال أحمد أشرف: “كل سنة وأنتي طيبة يا نجمة مصر ونجمة التسعينات وعقبال سنين كتير في سعادة وهنا”، بينما قال عوض إبراهيم: “دايما متجمعين في الخير وكل سنة وأنتي طيبة وعقبال ما تحتفلي بالسنة الـ 100”.

وقالت شدوى أحمد: “قمورة يا نيرمين وربنا يباركلك في عمرك وتعيشي وتنبسطي وسط لمة الصحاب اللي مفيش زيها”.

وقال أحمد مجاهد: “نجمة مصر كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة”، بينما قال محمود إبراهيم: “الصور جميلة وتستاهلي كل شيء حلو في الدنيا”.

وقالت مي أحمد: “عايزين نعرف سر الاطلالة الحلوة دي يا نرمين.. تعيشي وتتهني”، ودعا لها حمدي لطفي: “ربنا يبارك فيكي وفي كل صحابك وتستاهلي كل الفرح وربنا يجعل أيامك كلها حب وخير وسلام”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي كان في مسلسل "أبو العروسة"، حيث أدت دور أم بسيطة تسعى لتربية ابنتها ومتزوجة من الفنان ياسر جلال الذي يخوض حربا شرسة للدفاع عن ابنته.