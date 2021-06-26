«صندوق ربع نقل».. الأمن يكشف تفاصيل خطف طفل في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، عقب ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة، من أحد الأشخاص بغياب «نجله» عن مسكنه، حال لهوه بأحد الشوارع المجاورة للمنزل.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية»، حيث اتفقا على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاح سراحه.

واستدرج المتهمان الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، واصطحباه داخل صندوق سيارة «ربع نقل بصندوق مُغلق»، قيادة أحدهما، والتوجه به لمحل سكن أحدهما بمحافظة المنوفية، لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، أمكن ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير الطفل المختطف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جريمة الخطف

وحدد المشرع فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، و المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.