السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بزفاف المنتج أنور البعثي وشروق أشرف (صور)

حفل زفاف المنتج انور
حفل زفاف المنتج انور البعثي

احتفل المنتج الشاب أنور البعثي، مدير شركة سبايدرز للإنتاج الفني، بحفل زفافه على منظمة الحفلات شروق أشرف، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء والفن والمجتمع، وذلك بأحد الفنادق الفاخرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

و حضر الحفل كل من المطرب أحمد سعد، و الراقصة صوفينار، و النجمة الكبيرة وفاء عامر، و الفنان نضال الشافعي، و النجم عصام كاريكا، والمطرب حمزة الصغير، و المطربة منة عطية، و المطرب على خيري، و الراقصة مارجريتا، و الراقصة نجلا فريرا، و الراقصة آلا واتس، و الراقصة كريستينا، و الدكتور مهند العقباوي، و المستشار جلال البعثي، وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية، و تميزت الأجواء بالبهجة والسعادة وسط التقاط الحضور الصور التذكارية مع العروسين، 

و المنتج أنور البعثي، قد أنتج العديد من الأغاني والكليبات للعديد من الفنانين العرب والمصريين، وهو مدير شركة سبايدرز للإنتاج الفني، والتي بدأت تصوير أولى  مسلسلاتها والمتوقع عرضها فى رمضان المقبل، وسيكون التصوير بالكامل داخل لبنان.، أما  منظمة الحفلات شروق أشرف ، فقد قامت بتنظيم العديد من الحفلات لعده نجوم غناء مثل هاني شاكر وأحمد سعد وعدوية ووائل جسار وغيرهم، وتستعد الآن لتنظيم أكبر حفل خيري بحضور كل نجوم العرب. 

حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف المنتج انور البعثي
حفل زفاف نضال الشافعي السادس من أكتوبر رمضان المقبل اشرف الراقصة صوفينار الفنانين العرب الصور التذكارية الفنان نضال الشافعي مدينة السادس من أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

بعد إحالة الواقعة إلى النيابة.. العقوبة المتوقعة للمتنمرين على «فتاة الفستان»

وزير البترول: تلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار في 2023

«تدخين وبنطلون مقطع ونقاب».. مواقف قادت حلا شيحة لتصدر التريند

مُنع من إحياء الحفلات.. القصة الكاملة لأزمة حفلة حمو بيكا في الساحل

مباراة الأهلي والترجي.. تردد قناة Time Sport الأرضي

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة هذا الأسبوع.. والسبب منخفض الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح