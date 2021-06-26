ضمن أقوى 100 امرأة عربية.. إنجازات عديدة لـ هند صبري بعيدا عن الفن

تسلمت النجمة هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي تقديرا "لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020"، حسب بيان نشرته الفنانة التونسية عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وللفنانة هند صبري إنجازات عديدة لم تقتصر على التمثيل والحياة الفنية فقط ولكن امتدت في مجالات عديدة منها:

- تشارك هند صبري في العديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، فمنذ عام 2009 تتعاون النجمة التونسية مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لرفع الوعي حول مشكلات الجوع في المنطقة العربية.

- في عام 2010 أعلن رسمياً عن اختيار هند صبري سفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

- تقديرا لجهودها الإنسانية في مجال مكافحة الفقر بالإضافة لإنجازاتها الفنية، اختارت مجلة CEO Middle East النجمة هند صبري ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية لعام 2013 والتي تصدرها المجلة، حيث ضمت القائمة نخبة من النساء العربيات صاحبات بصمات مؤثرة في مجالات الثقافة والسياسة وتنمية المجتمع.

- تُعد هند واحدة من أبرز 4 نساء قمن بالإسهام في الترويج لحملة انتفاضة المرأة في العالم العربي على صفحات Facebook، وهي حركة مستوحاة من ثورات الربيع العربي وتطالب بحق المساواة بين الجنسين طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، كما تنادي بضمان الحرية والاستقلال والأمان للنساء العربيات.

جدير بالذكر أن هند صبري على المستوى الفني حازت على جوائز كثيرة،حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جنينة الأسماك" من مهرجان روتردام للأفلام العربية في هولندا عام 2008، وفي عام 2012 حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان أفلام السلام بهوليوود عن دورها في فيلم "أسماء"، وكذلك نالت هند جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الجزيرة" من المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2008.