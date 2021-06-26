بعد منحه هند صبري «نوبل للسلام».. إنجازات برنامج الغذاء العالمي

تسلمت النجمة هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي تقديرا "لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020"، حسب بيان نشرته الفنانة التونسية عبر حسابها على موقع "انستجرام".

برنامج الأغذية العالمي له مجهودات كبيرة في مكافحة الفقر في دول كثيرة، خاصة الشرق الأوسط، كما بذل برنامج الأغذية العالمي مجهودات كبيرة خلال أزمة كورونا.

مساعدة 100 مليون شخص

وفقا لما ذكره موقع الأغذية العالمي، استطاع البرنامج أن يواصل جهوده في دعم الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع، ووصل إلى مساعدة 100 مليون شخص في 88 دولة، عبر تقديم المواد الغذائية والأموال في حالات الطوارئ، إضافة إلى منح أكثر من 17 مليون طفل وجبات غذائية بشكل دوري في 59 دولة، وكل ذلك يتم عبر 5600 شاحنة و30 سفينة و100 طائرة، ومن أبرز الدول التي حصلت على مساعدات، جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن ونيجيريا وجنوب السودان وبوركينا فاسو.

مساعدة 138 مليون شخص حول العالم

أما بالنسبة للمساعدت والخطط الخاصة بالبرنامج خلال أزمة كورونا، فقد وضع الفريق خطة لمساعدة 138 مليون شخص حول العالم، وبالفعل تم تنفيذ جزء منها؛ حيث تم منح الطلاب وجبات تغذية في 61 دولة، بعد إغلاق المدارس وفقدان الأطفال للوجبة التي كانوا يحصلون عليها وتحميهم من الجوع الناتج عن الفقر.

دعم اللاجئين

وقالت مارجو فان دير فيلدين، مدير قسم الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، إن خريطة الفقر الخاصة بالبرنامج، تظهر أن 41 مليون شخص حول العالم يعانون حاليًا من المجاعة، وهذا يجعل البرنامج يحتاج إلى 5 مليارات دولار أمريكي لإنقاذهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، سواء على المستوى المادي أو الغذائي، وهذا ما دفع البرنامج إلى التنبيه مؤخرًا بالمشكلة التي سيقع بها ملايين اللاجئين نتيجة قلة حصوله على تمويل يجعله مستعدًا لتغطية جميع حالات الطوارئ حول العالم.

وأكدت "مارجو" أنه من المتوقع حرمان 242 ألف لاجئ سوري من المساعدات المقدمة من قبل برنامج الأغذية العالمي، بحلول أغسطس المقبل، في حالة عدم الحصول على تمويل، إضافة إلى استمرار تقليل حصص اللاجئين في شرق إفريقيا، حيث إنه تم خفض المساعدات لأكثر من 3 ملايين شخص منذ بداية العام الحالي لعدم وجود تمويل كافي نتيجة تأثير كورونا على اقتصاد أغلب الدول.

وأشارت "مارجو" إلى أنه من المتوقع عدم تلقي ما لا يقل عن 21 ألف لاجئ مساعدات غذائية في الأردن اعتبارًا من 1 يوليو، إذا لم يحصل البرنامج على تمويل إضافي، ولكنه سيستمر في دعم الفئات الأشد ضعفًا بالمخيمات حتى سبتمبر المقبل، وبعد ذلك سوف تعاني هذه الفئات من قلة التمويل أيضًا.