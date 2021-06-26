السبت 26 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شاهد مباراة الأهلي والترجي عبر تردد قناة Time Sport الأرضية مجانًا

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

يقدم لكم موقع «الدستور» تردد قناة Time Sport على التليفزيون الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة وبالأخص عشاق المارد الأحمر مباراة الأهلي اليوم أمام الترجي على ملعب ستاد السلام فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية المشفرة مباريات دوري أبطال إفريقيا ومن ضمنها مباراة الأهلي والترجي اليوم على القمر الصناعي نايل سات بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4 و beIN Sports 1 HD Premium،، بينما تنقل قناة تايم سبورت (Time Sport) المباراة على تردد التلفزيون الأرضي كخدمة مجانية تمكن المشاهد غير المشترك فى باقة beIN Sports من مشاهدة المباراة ومتابعة فريقه.

تردد قناة Time Sport على الأراضي لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

اسم القناةTime Sport
الترددUHF 32

خطوات ضبط تردد قناة Time Sport على التليفزيون الأرضى

التأكد من وجود مدخل RF بجهاز التلفزيون 

التأكد من وجود جهاز(آريال) وسلك استقبال صالح موصل التلفزيون الأرضي بمدخل RF

الدخول على الإعدادات الخاصة بشبكة التلفزيون الأرضي

اختبار البحث الرقمي او البحث عن عن شبكة UHF

بمجرد إجراء البحث يتم تنزل قنوات بشكل عشوائي حيث تظهر قناة تايم سبورت بين القنوات.

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تردد قناة ON Time Sports على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناةON Time Sport
معدل الاستقطابافقي
معدل الترميز27500
القمر الصناعيNile Sat
التردد10853

تفاصيل مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي اليوم فى دوري أبطال إفريقيا

شهدت مباراة الذهاب فى ملعب دراس بتونس تفوق المارد الأحمر ليضع قدمه في نهائي دوري الأبطال حيث فاز على الترجي التونسي فى ملعبه بهدف نظيف سجله مهاجم الأهلي محمد شريف بعد تمريرة من لاعب خط الوسط أليو ديانج فى الشوط الثاني من المباراة، كما شهدت المباراة سيطرة كاملة للمارد الأحمر وكان من الممكن ان يسجل المزيد من الأهداف.

يحتاج الأهلي فى مباراة اليوم للخروج بالتعادل السلبي او الايجابي فقط او تحقيق الفوز بآي نتيجة لضمان التأهل لمباراة النهائي.

تردد قناة Time Sport الأهلي والترجي قناة تايم سبورت ضبط تردد قناة Time Sport time sport On time sports

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