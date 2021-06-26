السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تدخين وبنطلون مقطع ونقاب».. مواقف قادت حلا شيحة لتصدر التريند

حلا شيحة
حلا شيحة

عدة مرات تصدرت فيها الفنانة حلا شيحة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها أمس الجمعة، حيث شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت في الصور بصحبة زوجها الداعية معز مسعود، مرتدية فستانًا أنيقًا بكم طويل، كما غطت شعرها بحجاب باللون البيج، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وعلقت حلا شيحة على الصور قائلة: "بحمد ربنا إني أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكِتر من سنة ونصف وبسبب ظروف كورونا إتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا).. وباتمنى التوفيق لكل زملائي".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها حلا شيحة الجدل على السوشيال ميديا، حيث سبق وأن كانت تريند لعدة مرات. 

حلا شيحة ومحمد رمضان

ظهرت حلا شيحة في صورة برفقة الفنان محمد رمضان، وتمسك يديه، مُعلقة: "صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه يارب النجاح كله، زلزال رمضان 2019، اللي من القلب لازم يوصل للقلب"، الأمر الذي دفع متابعيها لانتقادها، فغضبت وردت قائلة: “حرية شخصية”.

التدخين          

سيل من الانتقادات تعرضت له حلا شيحة عندما ظهرت مع الفنانة مي إبراهيم مقدمة حلقات "حيزبونة شو"، وهى تدخن سجائر، الأمر الذي دفع متابعيها لانتقادها بشكل حاد.

بنطلون مقطع

انتقادات كثير وجهت للفنانة حلا شيحة حين نشرت صورة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور"انستجرام"، ترتدي بلوفر شتوي وبنطلون جينز مقطع، وأغلقت التعليقات حينها، إلا أن رواد "السوشيال ميديا" نشروا الصور على نطاق واسع، وبدأوا بانتقادها بسبب إطلالتها، خاصة أنها كانت ترتدي النقاب من قبل.

ارتداء الحجاب والتخلي عنه

من أكثر المواقف التي عادة ما تثير الجدل بها حلا شيحة هو ارتداء الحجاب ثم التخلي عنه، وهو الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يصفوها بأنها "مذبذبة" في اختياراتها ولم تحسم أمرها. 

ارتدائها النقاب

تصدرت حلا شيحة محركات البحث وأصبحت التريند رقم 1 في مصر حين ارتدت النقاب واعتزلت الحياة الفنية لعدة سنوات ثم عادت لتعلن خلعها للنقاب وزواجها من معز مسعود. 

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