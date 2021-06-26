الزفاف قريبًا.. مفاجآت يكشف عنها محمد فراج وبسنت شوقى حول زواجهما

عدة مفاجآت كشفها محمد فراج وبسنت شوقي خلال لقائهما في برنامج ET بالعربي، بشأن زواجهما، الأمر الذي صدم المتابعين لهما على صفحات التواصل الاجتماعي.

الزفاف قريبًا

قال محمد فراج، إن الاحتفال الذي أقامه هو وبسنت شوقي كان عقد قران فقط، وأن حفل الزفاف سيكون قريبّا.

وأضاف فراج عند سؤاله عن مكان حفل الزفاف: “لم يتم تحديد المكان أو لوكيشن تصوير الفرح.. وسيكون على أقصى تقدير خلال شهرين أو 3 أشهر إن شاء الله”.

ومازح محمد فراج جمهوره قائلًا: “عليّ أقساط أريد دفعها.. ومنتظر سيولة وأموالاً لكي أتزوج”.

فارق العمر

وردًا على ما أثير عن فارق السن بينهما وأنها أكبر سنًا من محمد فراج، قالت بسنت شوقي: “والله العظيم أنا أصغر منه.. أولاً لا يعيب أي أحد أن أكون أكبر منه، أو حتى أبلغ من العمر 40 عاماً، أو حتى أكون أكبر منه بـ20 عاماً.. وهذه المعلومات عن فارق العمر غير صحيحة بالمرة"، ليقاطعها فراج قائلاً: "ولو هذا صحيح أنا سأقول وهي ستقول فارق العمر بيننا".

تاريخ ميلادي غلط

كشفت بسنت شوقي عن خطأ في تاريخ ميلادها الذي تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “أولاً لم يسألنا أحد هل الخبر صحيح أم خطأ، والتاريخ المنتشر 17 مايو، وهذا ليس تاريخ ميلادي أصلاً.. إذ إن عيد ميلادي يوم 14 ديسمبر”.

وانفعلت بسنت قائلة: “ليس من حق أحد أن يعرف عمري وكم أبلغ من العمر، ولكني أصغر من محمد فراج.. في جميع الأحوال يجب لمن يخبر الناس أن يقول معلومة صحيحة، وأخص مروج الشائعات بأن ينشر يوماً محدداً لتاريخ ميلادي والشهر أيضاً بشكل صحيح".

تسريب فيديو الطبلة

وحول فيديو تطبيل فراج لبسنت شوقي، قال فراج: “أموت وأعرف مين اللي سرب هذا الفيديو؟"، لتقاطعه زوجته بسنت: "محمد يعزف على الطبلة بشكل رائع"، ليمازح فراج مراسل البرنامج"، قائلاً: “أنا طبال بعد إذنك وأفتخر”.

الدراجة فكرتي

قال محمد فراج تعليقًا على مشهد دخولهما حفل عقد القران بدراجة هوائية، قائلاً: “أنا أعشق عبدالحليم حافظ وبسنت تعشق شادية جداً، فأتت الفكرة لي قبل الفرح بيومين تحديداً، وتحدثنا مع منظمي الحفل عمر عطية وإيمان شتا.. وأشكرهما على الجهد الجبار".