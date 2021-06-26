إعلان المشروعات الفائزة بجوائز ورشة «جيميناي سينماتك» بمهرجان أسوان للأفلام المرأة

أقيمت عروض ورشة "جيميناي سينماتك" النهائية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لتمكين الشباب الموهوبين ورواد الأعمال لنقل صناعة الأفلام إلى مستوى أكثر إبهار من خلال أفكار المشاركين.

و تم اختيار3 مشاريع فائزة من ضمن الـ9 المشاريع التي وصلت للنهائي، و في المركز الأول فاز فريق موفيت (Moviette)، الذي قدم فكرة التنبؤ بمدى نجاح الأعمال الفنية المقدمة من خلال الذكاء الصناعي، و المركز الثاني فاز فريق راكور (Raccord) الذي قدم تطبيقا يوفر الوقت ويعالج مشاكل الراكور الخاطئ بطريقة تكنولوجية بسيطة.

وجاء في المركز الثالث فريق دولاب الملابس (Digital Wardrobing)، الذي قدم فكرة منصة توفر لصناع السينما طريقة سهلة، للتعرف على الملابس التي تخص منطقة جغرافية معينة داخل مصر وفي حقبة زمنية محددة، على أن يتم تنفيذ التصميمات لهذه الملابس فور التعاقد من خلال المنصة.

- لجنة مناقشة واختيار مشروعات

وتكونت لجنة مناقشة واختيار مشروعات الشباب من السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، والمهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "جيميناي إفريقيا"، والفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد مجدي، والمخرج السوري روش عبد الفتاح، كما حرص على حضور المناقشة الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، والناقد طارق الشناوي، والفنان باسم سمرة، والفنانة دينا، والفنانة ريم البارودي، والمذيعة آية الغرياني، والمذيعة شيرين حمدي.

و قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي إفريقيا، في البداية أرحب بالحضور وفخور بوجودنا معكم في تجربة جديدة تعتمد على التكنولوجيا لمتابعة المتسابقين والفائزين الثلاثة ضمن ورشة جيميناي سينماتك ومناقشة الأفكار والمشروعات التي يطرحها الشباب المشارك بالورشة، و تهدف هذه الأفكار توفير الوقت وتقديم أعلى جودة تكنولوجية وتوفير ميزانيات الإنتاج، وقد شارك الشباب في الورشة على مدى شهرين من العمل الجاد المتواصل ليصلوا إلى اليوم لعرض أفكارهم وأحييهم على ما قدموه طوال فترة الورشة.

- منح فرصة ثانية لمشروعين لعرض أفكارهما



كما منحت لجنة التحكيم فرصة ثانية لمشروعين لعرض أفكارهما عقب تطويرها في الورشة القادمة خلال 60 يوما، وهما فريق "Scriptonight و Storyboarding" وذلك للمجهود الكبير الذي تم بذله وجدوى الفكرة، وقد نال مشروع " Cinema 4 All" اهتماما خاصا من لجنة التحكيم حيث يقدم حل لمشلكة للمشاهدين من ضعاف السمع من خلال سماعات خاصة تمكنهم من الاستمتاع بالأفلام، وقد قدمت اللجنه بعض التوجيهات الخاصة للفريق للعمل عليها وتطوير الفكرة لتسهيل تنفيذها بطريقة عملية.

واستمر شباب الورش في تقديم المشروعات والأفكار لتطويرها من خلال ورشة جيميناي سينماتك، وتنوعت الأفكار حيث تضمنت منصة لتأجير معدات التصوير على مستوى أنحاء الجمهورية وتقديم حلول لكتابة السيناريو وتطبيق يقوم بتجميع الكادرات في مكان واحد، لتقديم رؤية شاملة لفكرة الكاتب والمخرج ومنصات للتواصل بين الممثلين وصناع السينما و فكرة إنشاء تطبيق لحل مشكلة تراكم السيناريو.

و أطلقت شركة جيميناي إفريقيا منصة إلكترونية لتلقي طلبات الشباب المهتم بالتدريب والعمل على تطوير تكنولوجيا صناعة السينما من خلال ريادة الأعمال بهدف تطوير صناعة الترفيه في مصر والبلاد العربية لضخ التكنولوجيا عبر مشروعات تدعمها هذه المنصة.

وحققت المنصة منذ إطلاقها في 21 أبريل الماضي، إقبالا واضحا من قطاع عريض من الشباب المهتمين خلال عدة أيام ، ووصل عدد المتقدمين حوالي 230 متقدما مستوفيا، الشروط وقواعد الاشتراك وكانت نسب المشاركة ملفتة للنظر حيث أن أكثر من 50% منهم من أسوان وصعيد مصر. وجدير بالذكر أيضا أن 70% من المتقدمين كانوا من السيدات.

مهرجان أسوان للأفلام المرأة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة