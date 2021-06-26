بدء النشاط الصيفي في جامعة جنوب الوادي بقنا

أعلنت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية والدكتور عبدالحق سيد وكيل كلية التربية الرياضية والمستشار الرياضي لرئيس الجامعة مديرا فنيا، عن بدء النشاط الصيفي في الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم السبت، أنه تم البدء في النشاط الصيفي لحمام سباحة جامعة جنوب الوادى (تعليم سباحة -فترات حرة لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمجتمع الخارجي ) وذلك بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و كلية التربية الرياضية حيث يوجد مجموعة متخصصة فى مجال السباحة وكما يتوفر عامل الأمان والإنضباط .

وكان قد صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بانتظام امتحانات نهاية العام اليوم بكليات الصيدلة والاعلام و التربية بقنا والتربية الرياضية والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية و طب الفم و الاسنان و العلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والتربية بالغردقة والمعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض.

وأشار رئيس الجامعة الى توفير الهدوء بلجان الامتحانات و تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات من قبل الجميع و توفير اقصى درجات الانضباط داخل اللجان و توفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء أعمال الامتحانات .

حيث أدى الامتحانات اليوم الخميس طلاب الفرقة الخامسة إكلينك بكلية الصيدلة و الفرقة الثانية بكلية الاعلام وطلاب الفرقة الثانية والرابعة بكليات التربية بقنا و التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية بالغردقة وطلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية العلوم و طلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة وطلاب الفرقة الأولى والثانية بكلية الزراعة وطلاب الفرقة الثانية والثالثة بكلية طب الفم و الاسنان وطلاب الفرقة الأولى والرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعي وطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات وطلاب الفرقة الأولى والثانية بالمعهد الفني الصحي وطلاب الفرقة الأولى والثانية خاص بالمعهد الفني للتمريض.