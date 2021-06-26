تحديد 15 يوليو للاطلاع على «مستندات الصحة» بقضية فرض الحراسة على «الأطباء»

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة 15 يوليو.

كان قد حضر مندوب عن وزيرة الصحة لمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة وسلم مستندات هامة للمحكمة في القضية.

وتعود تفاصيل القضية عقب تقدم محاميان بدعوى حملت رقم 198 لسنة 2020 مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جاء في أسانيدهما أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية وأنها أحد غرف جماعات الارهاب الإسلامي السياسي منذ السبعينات وكانت جُحرا لقيادات العصابات الإجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب، حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود.

جاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية الآف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.