نهشته الحيوانات.. إنقاذ رضيع بعد العثور عليه بمقلب قمامة في الشرقية

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم متابعة حالة الطفل الذى تم العثور عليه على وشك الموت، بعد أن عثر عليه عاريا وملقى بالقمامة بمركز أبو حماد.

وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم بذل مجهود كبير بمستشفيات المديرية لإنقاذه من الموت، بعدما انخفضت نسبة الأكسجين بالدم ل40%، و به جروح وعقر من حشرات وحيوانات ضالة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قد شكلت فريق بحث للوقوف على هوية مرتكبى الواقعة والمتسببين فى إلقائه بهذا الشكل.

وكان أهالي مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، قد عثروا على طفل عاري تماما لا يتجاوز عمره الـ 3 أشهر، مُلقى فى مقلب قمامة، في حالة صحية متدهورة، بعد أن أصابه جروح وتقرحات، وعقر من الحيوانات الضالة والحشرات.

ووجه المجلس القومى للأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، بنقله لمستشفي خاص بمركز فاقوس، وتم رعايته لمدة أسبوع، إلى ن، تم نقله للعناية المشددة للأطفال، بمستشفى القنايات العام، و تمكن الأطباء من رفع نسبة الأكسجين في الدم من 40 إلى 95% ، وتم وضعه على جهاز التنفس

و قام الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بزيارة الطفل والاطمئنان زيارات متكررة لمتابعة حالته الصحية، و الإطمئنان عليه، و تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للكشف عن مرتكبى الواقعة

و كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، فى في كشف غموض واقعة العثور على طفل مقتولا، أعلى سطح الجيران، بعد أن تغيب عن المنزل.

وكان مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، قد تلقى بالعثورعلى جثة طفل أعلى سطح عقار منزل مملوك لمزارع، وتبين أن الجثة لطفل يدعى “ع. م”، يبلغ من العمر عامين ونصف، مغطى ببطانية ومُلقى عليه مجموعة من الملابس القديمة.

وتم تشكيل فريق بحص جنائى، لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة مالك العقار، طفلة تبلغ من العمر 11 سنة.