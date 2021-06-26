275 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بفرع الجامعة الأهلية بسوهاج

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بكليتي إدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بالجامعة، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق خطة الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم متابعة تنفيذ الضوابط لجميع المشاركين بالعملية الامتحانية بدءاً من ارتداء الكمامة، قواعد التباعد الاجتماعي، إتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، منع التجمعات أو التدافع لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات مع توفير سيولة الحركة عند الدخول أو الخروج من اللجان، مضيفاً أن الامتحانات تجري بأحدث الأنظمة المتعارف عليها بنظام الامتحانات الإلكترونية "البابل شيت"، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وذلك على مستوى الاثنى عشر مركزًا المنتشرين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد أبو المجد، أن عدد الطلاب بلغ ٢٧٥ طالب وطالبة موزعين على ٤ لجان بمبنى المدرجات، لتأدية الامتحانات التي بدأت يوم ١٢ من يونيو الجاري وتستمر حتى ٤ يوليو المقبل، وذلك على ٣ فترات من الساعة ٩ حتى ١١.٣٠ صباحاً، ومن الساعة ١٢ حتى ٢.٣٠ ظهراً، والثالثة من الساعة ٣ حتى ٥.٣٠ عصراً.

فيما تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، وذلك للوقوف على مدى إستعداد وجاهزية الجامعة للتحول الرقمي، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة والدكتور محمد حشمت المشرف على المركز، الدكتور محمود عباس مدير مشروع المكتية الرقمية، الدكتور محمد ابو الحسن مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، الدكتور احمد مسعود مدير مشروع mis.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، أنه في اطار مبادرة الرئيس السيسي بشأن التحول الرقمي عن طريق تدريب المجتمع الجامعى بكل فئاته من طلاب دراسات عليا وموظفين وأعضاء هيئة التدريس، تم تنفيذ خطة شاملة وطموحة لتدريب وتأهيل المجتمع الجامعي بكل فئاته على برامج التحول الرقمي للمساهمة في قيادة الجامعة بأنظمة الرقمنة الذكية عن طريق تقديم أفضل الحلول للتقنية المتكاملة فى المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتطبيق المعايير المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال الجولة توجه رئيس الجامعة إلى إدارات ومعامل المركز، وتابع سير العمل داخل مشروع نظم المعلومات الإدارية، مشروع البوابة الإليكترونية، مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات، مشروع التعليم الاليكتروني ومشروع المكتبة الرقمية.

وقال الدكتور محمد حشمت، إن رئيس الجامعة شدد على أعضاء المركز بالاستعداد التام لإتمام عملية التحول الرقمي في قطاعات الجامعة المختلفة، وأيضا وضع حلول عاجلة لعملية تحويل المقررات الدراسية من الطباعة إلى مقررات إليكترونية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم.