السبت 26 يونيو 2021
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محافظات

محافظ بورسعيد : محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد تستقبل المواطنين الراغبين فى حجز العجول والأضاحى .

استعدادا لعيد الأضحى.. محطة تسمين الماشية ببورسعيد تستقبل الراغبين في حجز الأضاحي

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

 

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن محطة “تسمين الماشية” بمنطقة حظائر القابوطي الجديد تستقبل الراغبين في حجز العجول والأضاحي، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن محطة تسمين الماشية شهدت إقبال أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في حجز العجول والأضاحي استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ونوه إلى أن المحطة  استقبلت ما يزيد عن 500 رأس ماشية، وجاري استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين من الماشية والعجول خلال عيد الأضحى، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف أن محطة تسمين الماشية تتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر، والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

وتابع الغضبان أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

 

اعلن تسمين الماشية حظائر محافظ

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