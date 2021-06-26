«رياضة القاهرة» تعلن إنشاء مركز شباب بمدينة «معا» خلال 20 يوما

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، عن انشاء مركز شباب داخل المدينة السكانية " معا ، وتضم ملاعب و حمامات سباحة خلال 20 يوما، بناء على تعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موضحة أنه سيتم العمل على على إنشاء المركز.

و كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد تفقد، صباح اليوم، الأعمال الجارية "بمدينة معا" بديل العشوائيات بحي السلام ثان، يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومشروع " معًا" هو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.

- خلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية

وأكد محافظ القاهرة أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال النهائية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن، وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا " بناء الإنسان قبل المكان " .

وأكد المحافظ أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا ، يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

وطالب بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية و شبكات المرافق (مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق)، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة، و البلدورات، وطرق الانترلوك، وأعمدة الإنارة، والبرجولات.



وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش، والمسجد، ودار المناسبات، والمركز الصحي وعدد من الوحدات السكنية الجاري تأثيثها.

- تفاصيل المشروع



ويضم مشروع "معا" 134 عمارة على مساحة 61.8 فدان بإجمالي4416 حدة سكنية ، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي وحضانات ومسجد ، ومبنى للورش الخدمية يضم 60 ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد، ومبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافي، و3 سينمات ومسرح يسع 700 كرسيا، ونقطتي إسعاف واطفاء ، ومناطق خضراء ، وجاري حاليا إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجاري ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية .



و رافق المحافظ نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومديري مديريات التموين والشباب والرياضة، والتضامن، ورئيسي شركتي المياه، والصرف الصحي، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .

جولة محافظ القاهرة ووكيل الرياضة ومدير تطوير العشوئيات

جولة محافظ القاهرة ووكيل الرياضة ومدير تطوير العشوئيات

جولة محافظ القاهرة ووكيل الرياضة ومدير تطوير العشوئيات